Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У довгій сукні кольору волошок: Ума Турман вийшла на червону доріжку церемонії Time100 Gala

У довгій сукні кольору волошок: Ума Турман вийшла на червону доріжку церемонії Time100 Gala

Ума Турман / Фото: Associated Press

У цьому вбранні акторка мала елегантний та жіночний вигляд.

У Нью-Йорку відбулася галавечеря Time100, на якій вшановували лауреатів премії – 100 найвпливовіших людей світу за версією видання TIME. Перед камерами церемонії з'явилася голлівудська зірка Ума Турман – зірка фільму "Кримінальне чтиво", який нещодавно відсвяткував 30-річчя від дня прем'єри.

Ума Турман / © Associated Press
Ума Турман / Фото: Associated Press

53-річна акторка обрала для цього заходу синю довгу сукню із щільної атласної тканини зі шлейфом. Вбрання мало трохи розкльошену спідницю, а також складку тканини на одному плечі.

Доповнили цей образ золоті досить масивні прикраси та невелика золота сумка зі стразами. Волосся акторка зібрала у високий хвіст і зробила на обличчі ніжний макіяж.

Ума Турман / © Associated Press
Ума Турман / Фото: Associated Press

До списку знаменитостей у списку Time100-2024 приєдналися також співачка Дуа Ліпа. Церемонію дівчина відвідала у гламурній сукні від Модного дому Chanel.

Дуа Ліпа / © Associated Press
Дуа Ліпа / Фото: Associated Press

Читайте також:

Через що Ума Турман розсварилася із Тарантіно та що зруйнувало її шлюб із Гері Олдменом

Через що Ума Турман розсварилася із Тарантіно та що зруйнувало її шлюб із Гері Олдменом

Повʼязані теми:

Наступна публікація