У довгій сукні кольору волошок: Ума Турман вийшла на червону доріжку церемонії Time100 Gala

У цьому вбранні акторка мала елегантний та жіночний вигляд.

У Нью-Йорку відбулася галавечеря Time100, на якій вшановували лауреатів премії – 100 найвпливовіших людей світу за версією видання TIME. Перед камерами церемонії з'явилася голлівудська зірка Ума Турман – зірка фільму "Кримінальне чтиво", який нещодавно відсвяткував 30-річчя від дня прем'єри.

Ума Турман / Фото: Associated Press

53-річна акторка обрала для цього заходу синю довгу сукню із щільної атласної тканини зі шлейфом. Вбрання мало трохи розкльошену спідницю, а також складку тканини на одному плечі.

Доповнили цей образ золоті досить масивні прикраси та невелика золота сумка зі стразами. Волосся акторка зібрала у високий хвіст і зробила на обличчі ніжний макіяж.

Ума Турман / Фото: Associated Press

До списку знаменитостей у списку Time100-2024 приєдналися також співачка Дуа Ліпа. Церемонію дівчина відвідала у гламурній сукні від Модного дому Chanel.

Дуа Ліпа / Фото: Associated Press

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