У довгій сукні та кардигані: оригінальна Сара Джесіка Паркер на зніманнях нового "Сексу і міста"

Фотографи зробили нові кадри акторки Сари Джесікі Паркер під час роботи над продовженням серіалу "Секс і міста". У новому сезоні героїня Керрі Бредшоу нас знову дивуватиме образами та поєднаннями речей, адже на нових фото її зазнімкували у яскраво-рожевій довгій сукні з вишивкою Рішельє та плісуванням.

Сара Джессіка Паркер / Фото: Getty Images

Цей образ акторки костюмери доповнили сірим теплим кардиганом і довгим пальто, в якому раніше акторка вже з'являлася.

Завершили образ клатч та чорно-білі туфлі оксфорди. Ймовірно, за сюжетом, героїня серіалу ходила до рибного магазину Citarella, адже саме пакети від нього вона несла у руках.

Сара Джессіка Паркер / Фото: Getty Images

На одній із офіційних сторінок серіалу ж опублікували фото з речами, які раніше вже з'являлися у першому сезоні "І просто так…".

"Оскільки ми не можемо публікувати те, що знімаємо, ось натюрморт у шафі Керрі, який ви можете упізнати", — йдеться під постом.

На цьому фото можна роздивитися ляпанці з фатином від Tomo Koizumi, величезну в'язану сумку від бренду Rebecca, вінтажний блейзер від Norma Kamali і босоніжки зі стразами.

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