У довгій сукні у стрази та вирізом: розкішну Єву Лонгорію сфотографували дорогою на інтерв'ю

Вбрання мало розкышний вигляд на мініатюрній фігурі Єви.

Американську зірку помітили на вулиці дорогою на програму "Пізніше шоу зі Стівеном Колбертом" у Нью-Йорку. Єва Лонгорія вибрала для шоу ефектну довгу сукню з асиметричним подолом, складками на животі та глибоким V-подібним декольте.

Однак головною фішкою вбрання стали великі стрази, які прикрашали всю сукню жінки.

Доповнювали цей образ цікаві прозорі чорні туфлі та насичений макіяж очей. Волосся акторка зібрала у низький хвіст і трохи підкрутила, щоби створити об'єм. З прикрас вона вибрала лише невеликі діамантові сережки-пусети.

Єва Лонгорія / Фото: Getty Images

На програмі акторказ "Відчайдушних домогосподарок" продемонструвала свої навички приготування коктейлів, які вона здобула під час пандемії.

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