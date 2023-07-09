У довгій сукні в квітковий принт: Сара Джесіка Паркер сходила з чоловіком на галавечір

58-річна зірка "Сексу і міста" Сара Джесіка Паркер відвідала світський захід у Нью-Йорку — щорічний літній галаконцерт у театрі Бей-Стріт у Центрі мистецтв Сег-Гарбор. У світ жінка вийшла зі своїм чоловіком Метью Бродеріком. Пара отримала нагороду Lifetime Achievement Awards.

Сара Джессіка Паркер та Метью Бродерік / Фото: Getty Images

Сара Джесіка одягла на галавечір лаконічну максісукню синього кольору, у якої були рукави три чверті, V-подібне декольте із зав'язками та гарний малюнок на подолі у вигляді квітів.

Образ відома акторка доповнила укладанням легкими хвилями, сережками з камінням, а також гламурною сумкою на короткій ручці зі стразами.

Сара Джессіка Паркер / Фото: Getty Images

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