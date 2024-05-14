У довгій сукні в принт пір'я: Емілі Блант на прем'єрі фільму "Уявні друзі" у Нью-Йорку

Останнім часом кар'єра Емілі Блант перебуває на піку, оскільки за участю акторки один за одним вийшли фільми "Оппенгеймер" та "Каскадер", а днями — також сімейна комедійна стрічка "Уявні друзі". Прем'єра відбулася у Нью-Йорку.

Емілі Блант / Фото: Associated Press

На цей захід Емілі прийшла у довгій сукні рожево-коралового відтінку в принт пір'я. Її вбрання було від бренду Roberto Cavalli з колекції прет-а-порте весна-літо 2024.

Сукня мала декольте у формі трапеції, підкреслену талію і рюші на довгій спідниці, а також довгі рукави. Доповнила вона сукню кольє на шиї, сережками з рожевим камінням, а також макіяжем та укладанням.

Емілі Блант / Фото: Associated Press

Фільм "Уявні друзі" розповість історію дівчинки Беа, яка виявила у себе здатність бачити уявних друзів — людей та істот, що залишили діти, яким вони колись допомагали. Беа виявляє, що її дорослий сусід має таку саму здатність. Але Емілі у фільмі особисто не з'являється, оскільки вона озвучила одного з анімаційних персонажів — Єдинорога. Також, окрім Блант, у фільмі взяв участь і її чоловік — Джон Красінскі, який озвучив Зефірну Людину.

В Україні показ фільму стартує 16 травня.

Читайте також: