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У довгій сукні з ковтунцями: 64-річну Джуліанну Мур помітили у зимовому луку

У довгій сукні з ковтунцями: 64-річну Джуліанну Мур помітили у зимовому луку

Джуліанна Мур / Фото: Getty Images

Акторка любить просту елегантність, що знову продемонструвала.

Нещодавно — 3 грудня — оскароносна акторка Джуліанна Мур відсвяткувала свій 64-й день народження. Через тиждень після свята Мур вирушила на інтерв'ю шоу Good Morning America на канал ABC, де її і помітили папараці.

Зірка була у чудовому настрої і мала дуже стильний вигляд. Джуліанна одягла для виходу у світ довгу чорну трикотажну сукню від бренду Bottega Veneta з колекції осінь-зима 2024, у якої були довгі рукави, висока горловина та ковтунці по всьому виробу.

Образ акторка доповнила лаковими чоботями, сумкою коричневого кольору та зеленими сережками. Своє розкішне руде волосся вона розпустила.

Джуліанна Мур / © Getty Images
Джуліанна Мур / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що раніше Мур з'явилася серед гостей на заході ELLE Women in Hollywood, що відбувався у Лос-Анджелесі. Вона сяяла перед фотографами у довгій червоній сукні з рукавами від бренду The Row, який засновано сестрою-близнючками Мері-Кейт та Ешлі Олсен 2006 року в Нью-Йорку.

Джуліанна Мур / © Associated Press
Джуліанна Мур / Фото: Associated Press

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