У довгій сукні з ковтунцями: 64-річну Джуліанну Мур помітили у зимовому луку

Акторка любить просту елегантність, що знову продемонструвала.
Нещодавно — 3 грудня — оскароносна акторка Джуліанна Мур відсвяткувала свій 64-й день народження. Через тиждень після свята Мур вирушила на інтерв'ю шоу Good Morning America на канал ABC, де її і помітили папараці.
Зірка була у чудовому настрої і мала дуже стильний вигляд. Джуліанна одягла для виходу у світ довгу чорну трикотажну сукню від бренду Bottega Veneta з колекції осінь-зима 2024, у якої були довгі рукави, висока горловина та ковтунці по всьому виробу.
Образ акторка доповнила лаковими чоботями, сумкою коричневого кольору та зеленими сережками. Своє розкішне руде волосся вона розпустила.
Нагадаємо, що раніше Мур з'явилася серед гостей на заході ELLE Women in Hollywood, що відбувався у Лос-Анджелесі. Вона сяяла перед фотографами у довгій червоній сукні з рукавами від бренду The Row, який засновано сестрою-близнючками Мері-Кейт та Ешлі Олсен 2006 року в Нью-Йорку.
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