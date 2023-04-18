У довгій золотій сукні: лауреатка "Оскара" Мішель Єо відвідала кінопремію у Гонконгу

Акторка обрала розкішну сукню, яка, ймовірно, була створена для неї ексклюзивно.

Лауреатка премії "Оскар" Мішель Єо відвідала захід у Гонконгу — 41-у церемонію вручення Hong Kong Film Awards — це кінопремія, заснована 1982 року, є однією з найпрестижніших кінопремій у Гонконгу та однією з найшанованішиху Китаї та Тайвані.

На червоній доріжці цього заходу Мішель Єо з'явилася в ексклюзивній сукні від Модного дому Dior.

У вбрання були довгі прозорі рукави та ґудзики по всій довжині, а сама тканина сукні була багато декорована золотими нитками та блискітками.

Мішель Єо / Фото: Associated Press

Образ для церемонії Мішель доповнила красивим укладанням, босоніжками на підборах та приголомшливими прикрасами від бренду Cartier, серед яких ми помітили каблучку з культової серії у вигляді леопарда.

Мішель Єо / Фото: Associated Press

Мішель Єо / Фото: Associated Press

Нагадаємо, що цього року 60-річна акторка стала першою азійкою, яка отримала премію "Оскар" за "Найкращу жіночу роль" у картині "Все скрізь і водночас". Загалом фільм отримав сім нагород, зокрема за "Найкращий фільм".

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