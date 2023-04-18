У довгій золотій сукні: лауреатка "Оскара" Мішель Єо відвідала кінопремію у Гонконгу

Акторка обрала розкішну сукню, яка, ймовірно, була створена для неї ексклюзивно.
Лауреатка премії "Оскар" Мішель Єо відвідала захід у Гонконгу — 41-у церемонію вручення Hong Kong Film Awards — це кінопремія, заснована 1982 року, є однією з найпрестижніших кінопремій у Гонконгу та однією з найшанованішиху Китаї та Тайвані.
На червоній доріжці цього заходу Мішель Єо з'явилася в ексклюзивній сукні від Модного дому Dior.
У вбрання були довгі прозорі рукави та ґудзики по всій довжині, а сама тканина сукні була багато декорована золотими нитками та блискітками.
Образ для церемонії Мішель доповнила красивим укладанням, босоніжками на підборах та приголомшливими прикрасами від бренду Cartier, серед яких ми помітили каблучку з культової серії у вигляді леопарда.
Нагадаємо, що цього року 60-річна акторка стала першою азійкою, яка отримала премію "Оскар" за "Найкращу жіночу роль" у картині "Все скрізь і водночас". Загалом фільм отримав сім нагород, зокрема за "Найкращий фільм".
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