У довгому чорному бохо-сарафані та з сумкою Max Mara: Дженніфер Лопес під прицілом папараці

Зірка підкреслила сукнею розкішну фігуру.
На тлі чуток про розлучення з чоловіком Беном Аффлеком співачка та акторка Дженніфер Лопес вирішила трохи розвіятися і пішла на шопінг із дочкою Еммою. Зірку помітили на вулиці, а згодом в одному з магазинів.
На Лопес того дня був довгий чорний сарафан на тонких бретельках та з глибокому декольте.
Попри простоту вбрання спереду, спина сукні була досить оригінальною.
Образ Дженніфер доповнила аксесуарами, серед яких можна помітити сумку від бренду Max Mara, а також великі квадратні окуляри від цього бренду. Волосся зірка розпустила, у вуха надягла сережки-кільця від Jennifer Fisher, а ось на її руці помітний золотий браслет від знаменитого ювелірного бренду Van Cleef & Arpels. Одну з прикрас цієї марки також обожнює королева Камілла.
Раніше 55-річна Дженніфер опублікувала у своєму Instagram фото зі своїми дітьми, які народилися у шлюбі з її третім чоловіком – співаком Марком Ентоні. Близнюки народилися 22 лютого 2008 року і зараз їм уже 16 років.
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