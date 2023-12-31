У довгому пальті: Мері-Кейт Олсен помітили біля медичного закладу

Акторка та дизайнерка Мері-Кейт Олсен, яка прославилася разом зі своєю сестрою-близнючкою ще в дитинстві грою в сімейних комедіях, вкрай рідко потрапляє під приціл фотографів. Проте напередодні Нового року її заскочили у Беверлі-Гіллз, Каліфорнія.

Знаменитість 27 грудня виходила із медичного закладу.

На колишній дружині Олівера Саркозі було дуже довге пальто, яке вона поєднала зі штанами, сірою футболкою та балетками. Також на ній були теплі шкарпетки та шарф.

Мері-Кейт Олсен / Фото: Getty Images

Волосся Олсен частково зібрала у високий пучок, а також одягла сонцезахисні окуляри. Помітно було, що макіяжу на обличчі вона не мала. У руці колишня акторка несла чорну сумку.

Мері-Кейт Олсен / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що Олсен зараз самотня. Із чоловіком-банкіром вона вже офіційно розлучилася. Пара, яка прожила у шлюбі 5 років, вирішила розірвати стосунки ще у травні 2020 року, але через пандемію слухання у суді відкладалося.

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