У довгому пальті на ґудзиках та перуці з чорним волоссям: готична Леді Гага на вулицях Нью-Йорка

Вона - безперечна королева трансформації, і відтоді, як Гага на сцені, майже кожен випуск її нового альбому радикально змінював і її зовнішній вигляд.

Співачку Леді Гагу помітили у Нью-Йорку, коли вона йшла на спеціальне шоу Saturday Night Live, присвячене 50-річчю цієї програми. Того дня артистка підтвердила свій епатажний статус, оскільки показала, як легко вміє перевтілюватись та змінювати імідж.

На Газі був того дня образ у чорних тонах. Співачка поєднала костюм від Saint Laurent, що складається з блузи та довгої спідниці, з довгим пальтом зі срібними ґудзиками. У тому готичному образі співачки були сонцезахисні окуляри, а також вона одягла перуку з чорним довгим волоссям.

Леді Гага / Фото: Getty Images

Останнім часом Гагу не впізнати і вона просто як героїня похмурого фільму жахів чи готична королева. Однак такі зміни пов'язані насамперед із тим, що вона випускає свій восьмий студійний альбом, який отримає назву Mayhem. Платівка вийде вже навесні, 7 березня, на Interscope Records.

Альбом стане довгоочікуваним поверненням співачки до попмузики, очікується, що Mayhem представить слухачам 14 пісень, зоврема раніше випущені хіти Die With a Smile, Abracadabra та Disease, кліп на який зняла для співачки українка Таню Муіньйо.

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