У довгому пальті та яскравій толстовці: осінній образ для прогулянки від Дженніфер Лоуренс

Вона одягла повсякденний лук, який ідеально підійде і для нашої погоди, тому його варто взяти на озброєння.
Зірка серії фільмів "Голодні ігри" та лауреатка "Оскара" — Дженніфер Лоуренс — потрапила під приціл папараці в Нью-Йорку, коли вийшла на невелику прогулянку із сином Саєм та чоловіком Куком Мароні.
33-річна акторка везла порожній візок, поки її чоловік ніс сина на руках. До кадру фотографів Кук не потрапив, оскільки ті були зосереджені на Лоуренс.
Акторка була одягнена в осіннє зручне вбрання, в якому поєднала довге пальто Row Fleur, вільні чорні штани та червоне худі. Також вона одягла знамениті кросівки Samba від Adidas та сонцезахисні окуляри Khaite x Oliver. Волосся Дженніфер розпустила і також одягла темну теплу шапку.
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