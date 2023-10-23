У довгому пальті та яскравій толстовці: осінній образ для прогулянки від Дженніфер Лоуренс

Вона одягла повсякденний лук, який ідеально підійде і для нашої погоди, тому його варто взяти на озброєння.

Зірка серії фільмів "Голодні ігри" та лауреатка "Оскара" — Дженніфер Лоуренс — потрапила під приціл папараці в Нью-Йорку, коли вийшла на невелику прогулянку із сином Саєм та чоловіком Куком Мароні.

33-річна акторка везла порожній візок, поки її чоловік ніс сина на руках. До кадру фотографів Кук не потрапив, оскільки ті були зосереджені на Лоуренс.

Акторка була одягнена в осіннє зручне вбрання, в якому поєднала довге пальто Row Fleur, вільні чорні штани та червоне худі. Також вона одягла знамениті кросівки Samba від Adidas та сонцезахисні окуляри Khaite x Oliver. Волосся Дженніфер розпустила і також одягла темну теплу шапку.

Дженніфер Лоуренс / Фото: Getty Images

Читайте також:

Образи акторки Дженніфер Лоуренс на червоних доріжках та у звичайному житті (19 фото)