Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У довгому пальті та яскравій толстовці: осінній образ для прогулянки від Дженніфер Лоуренс

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
Дата публікації
Перегляди
986
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У довгому пальті та яскравій толстовці: осінній образ для прогулянки від Дженніфер Лоуренс

Дженніфер Лоуренс / Фото: Getty Images

Вона одягла повсякденний лук, який ідеально підійде і для нашої погоди, тому його варто взяти на озброєння.

Зірка серії фільмів "Голодні ігри" та лауреатка "Оскара" — Дженніфер Лоуренс — потрапила під приціл папараці в Нью-Йорку, коли вийшла на невелику прогулянку із сином Саєм та чоловіком Куком Мароні.

33-річна акторка везла порожній візок, поки її чоловік ніс сина на руках. До кадру фотографів Кук не потрапив, оскільки ті були зосереджені на Лоуренс.

Акторка була одягнена в осіннє зручне вбрання, в якому поєднала довге пальто Row Fleur, вільні чорні штани та червоне худі. Також вона одягла знамениті кросівки Samba від Adidas та сонцезахисні окуляри Khaite x Oliver. Волосся Дженніфер розпустила і також одягла темну теплу шапку.

Дженніфер Лоуренс / © Getty Images
Дженніфер Лоуренс / Фото: Getty Images

Читайте також:

Які падіння Дженніфер Лоуренс обговорюють у Голлівуді та чому акторка приховує особисте життя

Які падіння Дженніфер Лоуренс обговорюють у Голлівуді та чому акторка приховує особисте життя

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
986
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація