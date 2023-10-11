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У довгому пальті та з сумкою Bottega Veneta: Ріанна під прицілом папараці в Нью-Йорку

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
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У довгому пальті та з сумкою Bottega Veneta: Ріанна під прицілом папараці в Нью-Йорку

Ріанна / Фото: Getty Images

Зірка продемонструвала ефектний осінній аутфіт.

Лише через два місяці після народження другої дитини Ріанна вирішила повернутися у світ світського життя. Деякий час зірка проводить у Нью-Йорку де її неодноразово фотографували папараці під час вечірніх виходів.

Цього тижня Ріанну сфотографували дорогою до ресторану. Зірка та бізнесвумен була одягнена у довге сіре класичне пальто Dries Van Noten, яке поєднала з чоботами-лосинами від Balenciaga та розкішною сумкою винного відтінку від Bottega Veneta.

Завершували образ Рірі сонцезахисні окуляри від Gucci, діамантове кольє на шиї, червоний манікюр, макіяж та "мокре" укладання, яке співачка останнім часом дуже полюбила.

Ріанна / © Getty Images
Ріанна / Фото: Getty Images

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Дата публікації
Перегляди
115
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