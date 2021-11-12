У довгому светрі та коротких штанах: Кеті Голмс в об'єктивах папараці

У довгому светрі та коротких штанах: Кеті Голмс в об'єктивах папараці

42-річну акторку Кеті Голмс заскочили на зныманнях нового фільму "Рідкісні предмети" в Нохо, у Нью-Йорку.

Голмс виконає у стрічці не лише головну роль, а й виступить режисеркою проэкту. "Рідкісні предмети" — це історичний фантастичний роман американського письменника Кетлін Тессаро 2016 року. Книжка була випущена 12 квітня 2016 року видавництвом Гарпер і є шостим опублікованим романом Тессаро. Кеті Голмс адаптує книжку до сценарію та стане режисеркою фільму.

У книзі розповідається про молоду дівчину Мейв, яка хоче бути чимось більшим, ніж просто дитиною ірландських іммігрантів, дія відбувається за часів Великої депресії в Америці. Героїня стикається з багатьма проблемами через нерозбірливий зв'язок з чоловіками, алкоголь і в результаті опиняэться в психіатричній клініці.

Кеті Голмс / Getty Images

Кеті сфотографували на вулицях Нью-Йорока у подовженому светрі та укорочених штанах, а взута акторка була в чорні черевики.

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