У довгому вбранні з глибоким декольте: розкішна Зендея на званій вечері в Лос-Анджелесі

Захід був присвячений майбутній церемонії "Оскар".
Зендая не перестає дивувати шанувальників своїм чарівним вбранням на світських заходах. 7 березня дівчина відвідала звану вечерю організовану W Magazine та Louis Vuitton на честь вручення премії "Оскар" у Лос-Анджелесі.
Вона одягла ефектну сіру шовкову сукню з декольте до пупа, голою спиною та галтером. У нього також була плісирована спідниця, а топ був у дрібні складки.
Талію цього вбрання прикрашав широкий чорний ремінь із пряжкою, який дівчина щільно затягла. Також Зендея одягла прикраси від Bvlgari та зробила лаконічну зачіску.
Поява на цій вечерці відбулася практично одразу після її виходу на червону доріжку церемонії вручення нагород Essence Black Women, на якій відзначали внесок темношкірих жінок у мистецтво. Для заходу вона одягла незвичайне вбрання — джинси-бойфренди та напівпрозорий мереживний корсет. Її вбрання було від бренду Jean Paul Gaultier із колекції весна-літо 2020.
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