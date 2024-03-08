У довгому вбранні з глибоким декольте: розкішна Зендея на званій вечері в Лос-Анджелесі

Зендая не перестає дивувати шанувальників своїм чарівним вбранням на світських заходах. 7 березня дівчина відвідала звану вечерю організовану W Magazine та Louis Vuitton на честь вручення премії "Оскар" у Лос-Анджелесі.

Вона одягла ефектну сіру шовкову сукню з декольте до пупа, голою спиною та галтером. У нього також була плісирована спідниця, а топ був у дрібні складки.

Талію цього вбрання прикрашав широкий чорний ремінь із пряжкою, який дівчина щільно затягла. Також Зендея одягла прикраси від Bvlgari та зробила лаконічну зачіску.

Зендея / Фото: Getty Images

Поява на цій вечерці відбулася практично одразу після її виходу на червону доріжку церемонії вручення нагород Essence Black Women, на якій відзначали внесок темношкірих жінок у мистецтво. Для заходу вона одягла незвичайне вбрання — джинси-бойфренди та напівпрозорий мереживний корсет. Її вбрання було від бренду Jean Paul Gaultier із колекції весна-літо 2020.

Зендея / Фото: Associated Press

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