У довгому жакеті і пом'ятій спідниці: фотографи заскочили зірку фільму "Білосніжка" Рейчел Зеглер у Нью-Йорку

23-річна акторка у монохромному луку вийшла у світ.

Зірка фільму "Білосніжка" Рейчел Зеглер потрапила до об'єктивів папараці у Нью-Йорку. Дівчина мала стильний вигляд у монохромному аутфіті і була у чудовому настрої.

На Рейчел був бежевий подовжений жакет, трикотажний топ в рубчик і довга спідниця з ефектом пом'ятості. Вбрання вона доповнила коричневими лакованими гостроносими туфлями.

Рейчел Зеглер / Фото: Getty Images

Зеглер зібрала волосся у гладкий хвіст, нафарбувала губи бежевою помадою, одягла на обличчя чорні сонцезахисні окуляри і завершила образ лаконічними прикрасами.

Нагадаємо, Рейчел Зеглер у червоній екстремально короткій сукні з'явилася на розважальному нічному шоу "Джиммі Кіммел у прямому ефірі" у Лос-Анджелесі.

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