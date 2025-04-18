У довгій білій сукні: зірка "Бріджертонів" - Ханна Додд - відвідала модний показ

Ханна Додд / © Associated Press

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Актриса Ханна Додд нехай і не новачок у світі кіно, і до «Бріджертонів» вже знімалася в інших проєктах, але саме роль у цьому популярному серіалі Netflix принесла їй славу. Тепер дівчина часта гостя на різних заходах та модних показах.

Ханна Додд / © Associated Press

Цього тижня Ханна відвідала показ колекції Ralph Lauren осінь-зима 2025, який відбувся у Нью-Йорку. Акторка носила довгу білу сукню з рукавами та складками на спідниці, яку доповнила широким коричневим поясом, а також коричневою сумкою. Волосся Ханна розпустила, а на обличчі зробила лаконічний макіяж, який добре вписувався у її образ.

Ханна Додд / © Associated Press

Нагадаємо, що у серіалі вона виконує роль Франческі Бріджертон і у новому четвертому сезоні знову з'явиться. Дати виходу серіалу поки не оголошені, проте його творці опублікували невеликий тизер, у якому показали перші кадри майбутнього шоу.

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Також згідно з книжками письменниці Джулії Квінн, яка є авторкою «Бріджертонів», Франческа — головна героїня шостого роману. Тому героїню Ханни ми побачимо на екрані ще не раз.