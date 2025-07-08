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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
27
Час на прочитання
1 хв

У довгій червоній сукні з драпуваннями: Сара Сампайо на прем'єрі фільму "Супермен"

Португальська топмодель відвідала прем’єру Warner Bros. «Супермен», яка відбулася в Лос-Анджелесі 7 липня.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Сара Сампайо

Сара Сампайо / © Associated Press

33-річна Сара Сампайо вийшла на червону доріжку у довгій червоній сукні із шифонової тканини.

Вбрання Сари було із заниженою лінією талії, прикрашене драпуванням та плісуванням, а також мало довгі накидки на плечах, які нагадували кейп. Лінія декольте у вбрання була асиметричною, також сукня мала невеликий шлейф. Образ модель доповнила лаконічною зачіскою, макіяжем із бліском на губах та золотими прикрасами: сережками, браслетами, кольє та кількома каблучками.

Сара Сампайо / © Associated Press

Сара Сампайо / © Associated Press

У перезапуску «Супермена» знялися цього разу Рейчел Броснаген та Девід Коренсвіт. Вони виконають головні ролі — Кларка Кейнта та Лоїс Лейн. Проєкт стане частиною першого розділу «Всесвіту DC» під назвою «Боги та монстри».

Окрім гостей заходу на червону доріжку в Каліфорнії також вийшли й головні зірки фільму. Акторка Рейчел Броснаген сяяла перед публікою в сукні з голою спиною і сережках-зірках.

Сара Сампайо / © Instagram Сари Сампайо

Сара Сампайо / © Instagram Сари Сампайо

Сара Сампайо / © Instagram Сари Сампайо

Сара Сампайо / © Instagram Сари Сампайо

Сара Сампайо / © Instagram Сари Сампайо

Сара Сампайо / © Instagram Сари Сампайо

Сара Сампайо / © Instagram Сари Сампайо

Сара Сампайо / © Instagram Сари Сампайо

Сара Сампайо / © Instagram Сари Сампайо

Сара Сампайо / © Instagram Сари Сампайо

Сара Сампайо / © Instagram Сари Сампайо

Сара Сампайо / © Instagram Сари Сампайо

Сара Сампайо / © Instagram Сари Сампайо

Сара Сампайо / © Instagram Сари Сампайо

Сара Сампайо / © Instagram Сари Сампайо

Сара Сампайо / © Instagram Сари Сампайо

Сара Сампайо / © Instagram Сари Сампайо

Сара Сампайо / © Instagram Сари Сампайо

Сара Сампайо / © Instagram Сари Сампайо

Сара Сампайо / © Instagram Сари Сампайо

Сара Сампайо для GQ Spain

Сара Сампайо для GQ Spain

Сара Сампайо / © Instagram Сари Сампайо

Сара Сампайо / © Instagram Сари Сампайо

Сара Сампайо / © Instagram Сари Сампайо

Сара Сампайо / © Instagram Сари Сампайо

Сара Сампайо / © Instagram Сари Сампайо

Сара Сампайо / © Instagram Сари Сампайо

Сара Сампайо / © Instagram Сари Сампайо

Сара Сампайо / © Instagram Сари Сампайо

Сара Сампайо / © Instagram Сари Сампайо

Сара Сампайо / © Instagram Сари Сампайо

Сара Сампайо / © Instagram Сари Сампайо

Сара Сампайо / © Instagram Сари Сампайо

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Дата публікації
Кількість переглядів
27
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