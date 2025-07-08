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- Шоу-бізнес
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У довгій червоній сукні з драпуваннями: Сара Сампайо на прем'єрі фільму "Супермен"
Португальська топмодель відвідала прем’єру Warner Bros. «Супермен», яка відбулася в Лос-Анджелесі 7 липня.
33-річна Сара Сампайо вийшла на червону доріжку у довгій червоній сукні із шифонової тканини.
Вбрання Сари було із заниженою лінією талії, прикрашене драпуванням та плісуванням, а також мало довгі накидки на плечах, які нагадували кейп. Лінія декольте у вбрання була асиметричною, також сукня мала невеликий шлейф. Образ модель доповнила лаконічною зачіскою, макіяжем із бліском на губах та золотими прикрасами: сережками, браслетами, кольє та кількома каблучками.
У перезапуску «Супермена» знялися цього разу Рейчел Броснаген та Девід Коренсвіт. Вони виконають головні ролі — Кларка Кейнта та Лоїс Лейн. Проєкт стане частиною першого розділу «Всесвіту DC» під назвою «Боги та монстри».
Окрім гостей заходу на червону доріжку в Каліфорнії також вийшли й головні зірки фільму. Акторка Рейчел Броснаген сяяла перед публікою в сукні з голою спиною і сережках-зірках.