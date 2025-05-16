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- Шоу-бізнес
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У довгій сукні і з яскравим макіяжем: 81-річна Катрін Деньов на галаконцерті в Антібі
Акторка мала гарний вигляд на заході.
Катрін Деньов стала гостею галаконцерту «Жінки в кіно», який відбувся у межах Міжнародного кінофестивалю Червоного моря в Антібі у південній Франції.
Акторка з’явилася там у закритій темно-синій сукні максі вільного силуету з рукавами до ліктів. У руці вона тримала різнокольоровий клатч.
Катрін зробила манікюр кольору гнилої вишні, укладання з прикореневим об’ємом, насичений макіяж з рожевою помадою, а очі підкреслила чорним олівцем. У вухах у Деньов були гарні сережки-кільця з діамантами, а на руках — браслет із цього самого комплекту, годинник з чорним ремінцем і каблучки.
Нагадаємо, Катрін Деньов у двобортному жакеті і блузці з бантом відвідала фешншоу Saint Laurent.