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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
736
Час на прочитання
1 хв

У довгій сукні і з яскравим макіяжем: 81-річна Катрін Деньов на галаконцерті в Антібі

Акторка мала гарний вигляд на заході.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Катрін Деньов

Катрін Деньов / © Associated Press

Катрін Деньов стала гостею галаконцерту «Жінки в кіно», який відбувся у межах Міжнародного кінофестивалю Червоного моря в Антібі у південній Франції.

Акторка з’явилася там у закритій темно-синій сукні максі вільного силуету з рукавами до ліктів. У руці вона тримала різнокольоровий клатч.

Катрін Деньов / © Associated Press

Катрін Деньов / © Associated Press

Катрін зробила манікюр кольору гнилої вишні, укладання з прикореневим об’ємом, насичений макіяж з рожевою помадою, а очі підкреслила чорним олівцем. У вухах у Деньов були гарні сережки-кільця з діамантами, а на руках — браслет із цього самого комплекту, годинник з чорним ремінцем і каблучки.

Катрін Деньов / © Associated Press

Катрін Деньов / © Associated Press

Нагадаємо, Катрін Деньов у двобортному жакеті і блузці з бантом відвідала фешншоу Saint Laurent.

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Дата публікації
Кількість переглядів
736
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