У довгій сукні з лелітками: акторка Кірстен Данст із чоловіком Джессі Племонсом відвідала Париж

Кірстен Данст та Джессі Племонс / © Getty Images

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Вона разом зі своїм чоловіком Джессі Племонсом відвідала Літній бал, який під керівництвом Софії Копполи відбувся у Музеї декоративно-ужиткового мистецтва. Захід став символічним відкриттям Тижня високої моди, який стартує в Парижі 7 липня.

Кірстен одягла на цю подію гламурну вечірню сукню від Chanel з колекції от кутюр весна-літо 2025. Це було довге вбрання світлого відтінку, повністю прикрашене сріблястими лелітками. Доповнював сукню чорний пояс із золотими пряжками, лаконічна зачіска, макіяж та прикраси. Джессі Племонс одягнув класичний чорний костюм із білою сорочкою та краваткою-метеликом.

Кірстен Данст та Джессі Племонс / © Getty Images

Тиждень високої моди в Парижі триватиме від 7 до 10 липня. У межах заходу заплановано подіумні покази та презентації з колекціями сезону осінь-зима – 2025-2026. Показ Chanel запланований на 8 липня, але колекцію поки що готує не новообраний креативний директор Матьє Блазі, оскільки свою першу колекцію він представить світу лише в жовтні 2025 року. Тож поки він готується до дебюту, в Парижі, на Тижні моди, бренд знову покаже колекцію створену за допомогою своєї Fashion Creation Studio.

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Кірстен Данст / © Associated Press Кірстен Данст / © Associated Press Кірстен Данст / © Associated Press Кірстен Данст / © Associated Press Кірстен Данст / © Getty Images Кірстен Данст / © Associated Press Кірстен Данст / © Associated Press Кірстен Данст / © Associated Press Кірстен Данст / © Getty Images Кірстен Данст / © Getty Images Кірстен Данст на кінофестивалі у Венеції / © Getty Images Кірстен Данст / © Getty Images Кірстен Данст / © Getty Images Кірстен Данст / © Getty Images