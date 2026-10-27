У довгому чорному пальті і на шпильках: Голлі Беррі з нареченим заскочили біля будівлі суду

Ван Гант і Голлі Беррі / © Getty Images

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Голлі Беррі знову зазнімкували папараці біля будівлі суду імені Стенлі Моска в Лос-Анджелесі, куди вона прибула на другий тиждень слухань у справі про опіку над 13-річним сином Масео від колишнього чоловіка Олів’є Мартінеса.

60-річну зірку супроводжував її наречений — музикант Ван Гант. Пара йшла до будівлі суду, міцно тримаючись за руки.

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Ван Гант і Голлі Беррі / © Getty Images

Для чергової появи у суді Беррі обрала довге чорне двобортне пальто з широкими лацканами, під яке вона одягла чорну вкорочену сорочку і сірі широкі штани зі стрілками.

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Аутфіт акторка доповнила чорними туфлями на високих шпильках із відкритими носками та декоративними пряжками. У руці вона тримала велику чорну шкіряну сумку. На обличчі Голлі були чорні сонцезахисні окуляри, а її коротке волосся було укладене в недбалу зачіску з чубчиком.

Ван Гант теж обрав для походу до суду класичне вбрання. На ньому був темно-синій костюм, який він поєднав із темно-бежевою сорочкою і чорними шкіряними туфлями.

Нагадаємо, Голлі Беррі та її колишній чоловік Олів’є Мартінес продовжують судову суперечку щодо опіки над їхнім сином Масео. Мартінес домагається одноосібної опіки над хлопчиком і звинувачує акторку у фізичному насильстві над дитиною. Беррі категорично заперечує ці звинувачення та прагне відновити попередній порядок спільної фізичної опіки. Судові слухання тривають, а остаточного рішення у справі наразі немає.

Нагадаємо, Голлі Беррі позувала у прозорій в’язаній сукні напередодні свого 60-річчя.

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