У драматичній сукні Givenchy і з букетом на голові: другий ефектний вихід Зендеї на Met Gala

Зендея вирішила виділитися серед зірок, які відвідали благодійний Бал Інституту костюма у Нью-Йорку. Вона продемонструвала два образи на Met Gala.

Спочатку акторка з'явилася у синьо-зеленому вбранні від Maison Margiela, яке було прикрашене птахами, гронами винограду і квітами. Її лук доповнив капелюшок із вуаллю і довгим пером, насичений макіяж і темно-вишневий манікюр.

Зендея / Фото: Associated Press

Потім Зендея переодяглася і постала перед присутніми у драматичній вінтажній чорній сукні з довжелезним шлейфом Givenchy від Джона Гальяно 1996 року. Вбрання мало оголені плечі, пікантне декольте, корсетний верх, мереживо і банти на рукавах.

Зендея / Фото: Associated Press

Зендея / Фото: Associated Press

Головним акцентом у її аутфіті був капелюх від Alexander McQueen 2007 року, який був створений у вигляді букету кольорових троянд у чорній обгортці.

Зендея / Фото: Associated Press

Свій образ зірка доповнила діамантовими сережками і каблучкою. Попередній макіяж вона змила, зробила більш спокійний і була з освітленими бровами.

Зендея / Фото: Associated Press

Зендея / Фото: Associated Press

Зендея / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Зендея у квітковій ретросукні і лубутенах сходила на ранкове шоу.

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