У драматичному комбінезоні з V-подібним вирізом: Кейт Бланшетт на шоу Giorgio Armani Privé

Акторка в елегантному чорному вбранні сяяла на Тижні моди у Парижі.
Кейт Бланшетт відвідала показ кутюрної колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Giorgio Armani Privé, який відбувся у межах Тижня моди у Парижі.
На фешнівенті акторка постала в ефектному образі total black. На ній був драматичний комбінезон без бретельок і з V-подібним вирізом. На штанях була чорна тканина-накидка, прикрашена чорними стразами.
Аутфіт зірка доповнила сонцезахисними окулярами, чорними туфлями на шпильках і жакетом із атласними лацканами, який спочатку накинула на плечі, а потім для фото зняла.
Нагадаємо, Кейт Бланшетт в елегантній сукні і з ниткою перлів сяяла на Лазуровому узбережжі.
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