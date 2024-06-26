У драматичному комбінезоні з V-подібним вирізом: Кейт Бланшетт на шоу Giorgio Armani Privé

Акторка в елегантному чорному вбранні сяяла на Тижні моди у Парижі.

Кейт Бланшетт відвідала показ кутюрної колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Giorgio Armani Privé, який відбувся у межах Тижня моди у Парижі.

На фешнівенті акторка постала в ефектному образі total black. На ній був драматичний комбінезон без бретельок і з V-подібним вирізом. На штанях була чорна тканина-накидка, прикрашена чорними стразами.

Кейт Бланшетт / Фото: Getty Images

Аутфіт зірка доповнила сонцезахисними окулярами, чорними туфлями на шпильках і жакетом із атласними лацканами, який спочатку накинула на плечі, а потім для фото зняла.

Нагадаємо, Кейт Бланшетт в елегантній сукні і з ниткою перлів сяяла на Лазуровому узбережжі.

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