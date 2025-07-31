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- Шоу-бізнес
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У драматичному образі: ефектна Кетрін Зета-Джонс на прем’єрі «Венсдей — 2» у Лондоні
Кетрін Зета-Джонс позувала фотографам після прибуття на прем’єру другого сезону телесеріалу «Венсдей — 2» від Netflix, що відбулася в Лондоні.
На доріжку 55-річна Зета-Джонс вийшла в чорній вечірній сукні від Stephane Rolland, поєднуючи драматизм і гламурну чуттєвість. Силует з відкритою спиною та вирізом спереду, а також каскадом оборок, що відходять від лінії декольте, надавав образу витонченості.
А доповнила його Кетрін макіяжом smoky eyes, високим тугим пучком та темно-ягідною помадою на губах. У вухах акторки були великі золоті сережки-кафи.
На доріжці Кетрін Зета-Джонс позувала зі своїми колегами за фільмом — Джоанною Ламлі та Дженною Ортегою.