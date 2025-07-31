ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
151
Час на прочитання
1 хв

У драматичному образі: ефектна Кетрін Зета-Джонс на прем’єрі «Венсдей — 2» у Лондоні

Кетрін Зета-Джонс позувала фотографам після прибуття на прем’єру другого сезону телесеріалу «Венсдей — 2» від Netflix, що відбулася в Лондоні.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Кетрін Зета-Джонс

Кетрін Зета-Джонс / © Associated Press

На доріжку 55-річна Зета-Джонс вийшла в чорній вечірній сукні від Stephane Rolland, поєднуючи драматизм і гламурну чуттєвість. Силует з відкритою спиною та вирізом спереду, а також каскадом оборок, що відходять від лінії декольте, надавав образу витонченості.

Кетрін Зета-Джонс / © Associated Press

Кетрін Зета-Джонс / © Associated Press

А доповнила його Кетрін макіяжом smoky eyes, високим тугим пучком та темно-ягідною помадою на губах. У вухах акторки були великі золоті сережки-кафи.

Кетрін Зета-Джонс / © Associated Press

Кетрін Зета-Джонс / © Associated Press

На доріжці Кетрін Зета-Джонс позувала зі своїми колегами за фільмом — Джоанною Ламлі та Дженною Ортегою.

Джоанна Ламлі, Дженна Ортега і Кетрін Зета-Джонс / © Associated Press

Джоанна Ламлі, Дженна Ортега і Кетрін Зета-Джонс / © Associated Press

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie