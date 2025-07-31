Кетрін Зета-Джонс / © Associated Press

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На доріжку 55-річна Зета-Джонс вийшла в чорній вечірній сукні від Stephane Rolland, поєднуючи драматизм і гламурну чуттєвість. Силует з відкритою спиною та вирізом спереду, а також каскадом оборок, що відходять від лінії декольте, надавав образу витонченості.

Кетрін Зета-Джонс / © Associated Press

А доповнила його Кетрін макіяжом smoky eyes, високим тугим пучком та темно-ягідною помадою на губах. У вухах акторки були великі золоті сережки-кафи.

Кетрін Зета-Джонс / © Associated Press

На доріжці Кетрін Зета-Джонс позувала зі своїми колегами за фільмом — Джоанною Ламлі та Дженною Ортегою.

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Джоанна Ламлі, Дженна Ортега і Кетрін Зета-Джонс / © Associated Press