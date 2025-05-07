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- Шоу-бізнес
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У цікавому вбранні-оригамі і вуалі: Міранда Керр із чоловіком завітала на Met Gala
42-річна топмодель і мати чотирьох дітей має прекрасний вигляд.
Міранда Керр відвідала Бал Інституту костюма Met Gala 2025 у Метрополітен-музеї у Нью-Йорку. Вона прийшла у супроводі свого чоловіка Евана Шпігеля.
На синій квітковій доріжці модель з'явилася у драматичному аутфіті. На ній була кастомна чорна скульптурна сукня від бренду Christian Dior, яка поєднала у собі високу моду з авангардною елегантністю. Це була сукня без бретельок із тканиною у стилі оригамі на спідниці, яка нагадувала частину від жакета.
Лук Керр доповнила чорною накидкою, чорними оперними рукавичками і чорними босоніжками на шпильках. На обличчі у неї була сітчаста вуаль.
Волосся Міранда зібрала в елегантну високу зачіску і зробила макіяж із акцентом на червоній помаді. Із аксесуарів вона обрала розкішні прикраси від Tiffany & Co. Jewelry — кольє і сережки з діамантами і перлами.
Шпігель був одягнений у класичний чорний смокінг, білу сорочку і чорну краватку-метелик.