У цікавому вбранні-оригамі і вуалі: Міранда Керр із чоловіком завітала на Met Gala

Міранда Керр із чоловіком / © Associated Press

Реклама

Міранда Керр відвідала Бал Інституту костюма Met Gala 2025 у Метрополітен-музеї у Нью-Йорку. Вона прийшла у супроводі свого чоловіка Евана Шпігеля.

На синій квітковій доріжці модель з'явилася у драматичному аутфіті. На ній була кастомна чорна скульптурна сукня від бренду Christian Dior, яка поєднала у собі високу моду з авангардною елегантністю. Це була сукня без бретельок із тканиною у стилі оригамі на спідниці, яка нагадувала частину від жакета.

© Associated Press

Лук Керр доповнила чорною накидкою, чорними оперними рукавичками і чорними босоніжками на шпильках. На обличчі у неї була сітчаста вуаль.

Реклама

© Associated Press

Волосся Міранда зібрала в елегантну високу зачіску і зробила макіяж із акцентом на червоній помаді. Із аксесуарів вона обрала розкішні прикраси від Tiffany & Co. Jewelry — кольє і сережки з діамантами і перлами.

© Associated Press

Шпігель був одягнений у класичний чорний смокінг, білу сорочку і чорну краватку-метелик.