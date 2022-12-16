У дублянці і шкіряних штанях: учасниця "Холостяка-12" показала фото із засніжених Карпат

Косметологиня Марина у Буковелі пішла на побачення з холостяком.

Учасниця 12-го сезону шоу "Холостяк" - 25-річна косметологиня Марина – опублікувала в Instagram знімки із засніжених Карпат. Вона сфотографувалася під час групового побачення з головним героєм проєкту Алексом Топольським.

Для побачення Марина обрала стильний лук. На ній була чорна дублянка, білий светр з горловиною і темно-зелені шкіряні штани. Біла шапка і чорні чоботи доповнили образ дівчини.

Ідеально рівне укладання і макіяж із акцентом на очах завершили аутфіт Марини.

Вона також показала світлину з іншими учасницями шоу, яку зробили під час одного з конкурсів, який їм влаштував ведучий Григорій Решетник.

Марина позувала зі своєю фігурою у повний ріст. Дівчина була одягнена у білу куртку, бежеві штани, білу шапку і білі чоботи. А на фігурі Марина була зображена у сексуальній бордовій мінісукні.

Нагадаємо, інша учасниця проєкту - 25-річна Олександра Мудра – в асиметричному купальнику з металевими кільцями продемонструвала струнку фігуру.

Читайте також: