У дублянці, кепці та з валізою: Наталя Могилевська сфотографувалася в аеропорту

Співачка утеплилася та вирушила на гастролі.
Новорічні свята для артистів – це завжди насичений роботою період: корпоративи, концерти та святкові знімання. От і Наталя Могилевська вирушила на гастролі.
Співачка показала фото із аеропорту "Жуляни". На ньому Наталя позує, сидячи на лавці біля фігури Санта-Клауса. Одягнена вона тепло: у світлу дублянку, светр та сірі широкі штани в клітинку.
Свій лук вона доповнила сірими ботильйонами. Замаскувалася зірка за допомогою чорної кепки та темних окулярів. Могилевська усміхається на камеру. Поруч із нею стоїть валіза із сумкою.
"Я сяду в білий літак і куди цього разу? У передноворічний час артисти не мають вихідних: корпоративи, знімання, концерти", — підписала вона фото.
Раніше Наталя показала знімок без макіяжу.
Читайте також: