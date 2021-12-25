У дублянці, кепці та з валізою: Наталя Могилевська сфотографувалася в аеропорту

У дублянці, кепці та з валізою: Наталя Могилевська сфотографувалася в аеропорту

Співачка утеплилася та вирушила на гастролі.

Новорічні свята для артистів – це завжди насичений роботою період: корпоративи, концерти та святкові знімання. От і Наталя Могилевська вирушила на гастролі.

Співачка показала фото із аеропорту "Жуляни". На ньому Наталя позує, сидячи на лавці біля фігури Санта-Клауса. Одягнена вона тепло: у світлу дублянку, светр та сірі широкі штани в клітинку.

Наталя Могилевська / Instagram Наталі Могилевської

Свій лук вона доповнила сірими ботильйонами. Замаскувалася зірка за допомогою чорної кепки та темних окулярів. Могилевська усміхається на камеру. Поруч із нею стоїть валіза із сумкою.

"Я сяду в білий літак і куди цього разу? У передноворічний час артисти не мають вихідних: корпоративи, знімання, концерти", — підписала вона фото.

Раніше Наталя показала знімок без макіяжу.

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