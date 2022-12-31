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У дублянці та хутряній панамі: Кайлі Дженнер приїхала на гірськолижний курорт

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
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436
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У дублянці та хутряній панамі: Кайлі Дженнер приїхала на гірськолижний курорт

Кайлі Дженнер / Фото: Getty Images

Кайлі Дженнер приїхала на курорт Аспен разом із дочкою Стормі, де планує провести новорічні канікули.

25-річну бізнесвумен заскочили папараці на прогулянці вулицею. Зірка одягла чорну шкіряну дублянку з білим хутряним коміром та манжетами, чорні напівпрозорі колготи та взула шкіряні чоботи на платформі. Під дублянкою у Кайлі була нюдова водолазка.

В руках Дженнер тримала сумку цікавої форми на короткій ручці, вона була в шкіряних рукавичках та у хутряній панамі. Дженнер розпустила довге чорне волосся, зробила легкий макіяж очей і трохи акцентувала увагу на губах. 

У блогу в Instagram Кайлі поділилася декількома знімками, на яких позує в цьому ж луку, а в підписі написала просто "Бррр", маючи на увазі, що в Аспені дуже холодно.

Кайлі Дженнер / © Getty Images
Кайлі Дженнер / Фото: Getty Images

Зірки зазвичай люблять приїжджати на гірськолижні курорти взимку після Різдва на канікули. Днями ми згадували, як королівські особи відпочивали на курортах у горах.

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Дата публікації
Перегляди
436
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