У дублянці та на шпильках: гарна Ешлі Робертс продефілювала Лондоном

Ешлі одягла на роботу улюблений предмет верхнього одягу.

Співачка та радіоведуча Ешлі Робертс вкотре потрапила під приціл лондонських папараці, коли виходила зі студії Global Radio. Дівчина була стильно та ефектно одягнена в рожевий в'язаний костюм від Karen Millen, що складається з укороченої кофти та спідниці-олівця з високим посадженням.

Доповнили офісний лук красуні чорні туфлі-човники від River Island, маленька сумка на короткій ручці та сонцезахисні окуляри на очах. Поверх свого в'язаного вбрання Ешлі одягла чорну дублянку-авіатор із хутряними вставками.

Ешлі Робертс / Getty Images

Дублянки подібного фасону - один із найулюбленіших предметів верхнього одягу Ешлі в холодну пору року і відповідно з'являється вона в них часто й поєднує як із сукнями, так і з штанами. Ось ще кілька луків знаменитості, які варто взяти на замітку цієї осені.

Ешлі Робертс / Getty Images

Ешлі Робертс / Getty Images

Ешлі Робертс / Getty Images

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