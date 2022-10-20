У дуохромній спідниці та лавандовому топі: Кейт Гадсон на прем'єрі детективу в Мадриді

Цей образ вийшов гламурним та незвичайним. Стилісти акторки ідеально продумали аксесуари, щоб вони поєднувалися із сукнею.

Голлівудська зірка Кейт Гадсон, яку багато хто знає за роллю в романтичній комедії "Як позбутися хлопця за 10 днів" відвідала чергову прем'єру детектива "Ножі наголо: Скляна цибуля", де зіграла разом із Денієлом Крейгом. Цього разу презентація фільму відбулася в Мадриді.

Для заходу знаменитість обрала приголомшливу і дуже незвичайну сукню від бренду Halpern. Вбрання складалося з лавандового топу на шлейці-петлі, а також спідниці, розшитої великими дуохромними паєтками, що ефектно переливались у світлі.

Образ акторки був продуманий стилістами до дрібниць, адже сукні відповідали манікюр, макіяж та золоті прикраси, серед яких можна помітити безліч каблучок на руках, браслет та велику кафу в одному вусі.

Кейт Гадсон / Фото: Getty Images

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