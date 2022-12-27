У дутих рожевих штанях: 77-річна Голді Гоун під прицілом папараці в Аспені

77-річна акторка Голді Гоун, яку багато хто знає за роллю в комедії "За бортом" 1987 року, проводить зараз час у горах з сім'єю. Її помітили на вулиці в Аспені – улюбленому гірськолижному курорті знаменитостей.

Голді прогулювалася в дутих ніжно-рожевих штанях, уггах молочного кольору з в'язаними деталями, а також у чорній кофті в рубчик.

Образ зірка доповнила золотими сережками-кільцями, чорною сумкою та великою каблучкою на пальці. Її волосся було скуйовджене, можливо, це було таке об'ємне укладання, але, може, і просто результат вітряної погоди.

Голді Гоун / Фото: Getty Images

Донька Голді, акторка Кейт Гадсон, показала кілька сімейних фото зі свята на своїй сторінці в соцмережі.

Нагадаємо, що також Різдво в Аспені зустріла Мерая Кері з дітьми та бойфрендом. За день до свята пару сфотографували на шопінгу в люксовому магазині.

Мерая Кері / Фото: Getty Images

Читайте також: