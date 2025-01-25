У дутій куртці кольори хакі та обтислих штанах: Меланія Трамп продемонструвала стримане вбрання

Перша леді та президент США відвідали постраждалих від урагану.
Після інавгурації, яка відбулася 20 січня у Вашингтоні, перша леді Америки Меланія Трамп та її чоловік президент Дональд Трамп вирушили на борту Marine One до Північної Кароліни.
Перед посадкою президентська пара поговорила з репортерами, які зібралися на Південній галявині Білого дому.
Увагу багатьох привернуло вбрання першої леді, оскільки вона відмовилася від своїх улюблених високих підборів і взула чорні черевики від Xappeal.
Також на ній того дня була коротка тепла куртка кольору хакі від rag & bone, чорні обтислі штани, шапка і сонцезахисні окуляри від бренду Victoria Beckham.
Трампи відвідали Північну Кароліну, щоб зустрітися з постраждалими від урагану Гелен, який вирував у цьому регіоні у вересні 2024 року.
Раніше Дональд та Меланія Трамп разом з іншими членами родини відвідали службу у Вашингтонському національному соборі. Там перша леді з'явилася в елегантному чорному пальті, чорній сукні і вже без капелюха.
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