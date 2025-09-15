ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
439
Час на прочитання
1 хв

У дуже скромній сукні, але сережках за 89000 євро: Скарлетт Йоганссон відвідала церемонію "Еммі"

Вбрання і прикраси зірки викликали фурор на заході.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Скарлетт Йоганссон

Скарлетт Йоганссон / © Associated Press

40-річна Скарлетт Йоганссон вийшла на червону доріжку 77-ї церемонії вручення нагород «Еммі», але обрала дуже скромну сукню від Модного дому Prada.

Вбрання-бюстьє акторки було приталеним, підкреслювало фігуру та виконане у відтінку шампанського — ніжно-жовтому кольорі. Дизайн здавався простим, та насправді сукня повністю прикрашена дрібними складками тканини, через що була фактурною.

Скарлетт Йоганссон / © Associated Press

Скарлетт Йоганссон / © Associated Press

Як аксесуари до цієї фірмової сукні з шовкового шифону і крепу вона підібрала масивні сережки у формі крапель від бренду De Beers, які мають назву «Талісман» і зроблені з жовтого золота, інкрустованого діамантами.

Сережки Скарлетт Йоганссон

Сережки Скарлетт Йоганссон

Ці сережки виконані з 18-каратного жовтого золота загальною вагою 20,74 карата, а їхня ціна 89 000 євро.

Скарлетт Йоганссон / © Associated Press

Скарлетт Йоганссон / © Associated Press

На захід Скарлетт прийшла зі своїм чоловіком — актором і коміком Коліном Джостом, який був у класичному чорному костюмі з білою сорочкою і краваткою-метеликом. Пара позувала, обійнявшись, і демонструвала своє кохання на публіку.

Скарлетт Йоганссон із чоловіком / © Associated Press

Скарлетт Йоганссон із чоловіком / © Associated Press

Скарлетт Йоганссон із чоловіком / © Associated Press

Скарлетт Йоганссон із чоловіком / © Associated Press

Скарлетт Йоганссон / © Getty Images

Скарлетт Йоганссон / © Getty Images

Скарлетт Йоганссон / © Associated Press

Скарлетт Йоганссон / © Associated Press

Скарлетт Йоганссон / © Getty Images

Скарлетт Йоганссон / © Getty Images

Скарлетт Йоганссон / © Getty Images

Скарлетт Йоганссон / © Getty Images

Скарлетт Йоганссон / © Associated Press

Скарлетт Йоганссон / © Associated Press

Скарлетт Йоганссон / © Associated Press

Скарлетт Йоганссон / © Associated Press

Скарлетт Йоганссон / © Associated Press

Скарлетт Йоганссон / © Associated Press

Скарлетт Йоганссон / © Associated Press

Скарлетт Йоганссон / © Associated Press

Скарлетт Йоганссон / © Associated Press

Скарлетт Йоганссон / © Associated Press

Скарлетт Йоганссон / © Getty Images

Скарлетт Йоганссон / © Getty Images

Скарлетт Йоганссон / © Getty Images

Скарлетт Йоганссон / © Getty Images

Скарлетт Йоганссон / © Getty Images

Скарлетт Йоганссон / © Getty Images

Скарлетт Йоганссон / © Associated Press

Скарлетт Йоганссон / © Associated Press

Скарлетт Йоганссон / © Associated Press

Скарлетт Йоганссон / © Associated Press

Скарлетт Йоганссон / © Associated Press

Скарлетт Йоганссон / © Associated Press

Скарлетт Йоганссон / © Associated Press

Скарлетт Йоганссон / © Associated Press

Скарлетт Йоганссон / © Associated Press

Скарлетт Йоганссон / © Associated Press

Скарлетт Йоганссон / © Getty Images

Скарлетт Йоганссон / © Getty Images

Скарлетт Йоганссон / © Getty Images

Скарлетт Йоганссон / © Getty Images

Скарлетт Йоганссон / © Getty Images

Скарлетт Йоганссон / © Getty Images

Скарлетт Йоганссон / © Getty Images

Скарлетт Йоганссон / © Getty Images

Скарлетт Йоганссон / © Getty Images

Скарлетт Йоганссон / © Getty Images

Скарлетт Йоганссон / © Getty Images

Скарлетт Йоганссон / © Getty Images

Скарлетт Йоганссон / © Associated Press

Скарлетт Йоганссон / © Associated Press

Скарлетт Йоганссон / © Associated Press

Скарлетт Йоганссон / © Associated Press

Скарлетт Йоганссон / © Getty Images

Скарлетт Йоганссон / © Getty Images

Скарлетт Йоганссон / © Associated Press

Скарлетт Йоганссон / © Associated Press

Скарлетт Йоганссон / © Associated Press

Скарлетт Йоганссон / © Associated Press

Скарлетт Йоганссон / © Associated Press

Скарлетт Йоганссон / © Associated Press

Скарлетт Йоганссон / © Getty Images

Скарлетт Йоганссон / © Getty Images

Дата публікації
Кількість переглядів
439
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie