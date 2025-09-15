- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 439
- Час на прочитання
- 1 хв
У дуже скромній сукні, але сережках за 89000 євро: Скарлетт Йоганссон відвідала церемонію "Еммі"
Вбрання і прикраси зірки викликали фурор на заході.
40-річна Скарлетт Йоганссон вийшла на червону доріжку 77-ї церемонії вручення нагород «Еммі», але обрала дуже скромну сукню від Модного дому Prada.
Вбрання-бюстьє акторки було приталеним, підкреслювало фігуру та виконане у відтінку шампанського — ніжно-жовтому кольорі. Дизайн здавався простим, та насправді сукня повністю прикрашена дрібними складками тканини, через що була фактурною.
Як аксесуари до цієї фірмової сукні з шовкового шифону і крепу вона підібрала масивні сережки у формі крапель від бренду De Beers, які мають назву «Талісман» і зроблені з жовтого золота, інкрустованого діамантами.
Ці сережки виконані з 18-каратного жовтого золота загальною вагою 20,74 карата, а їхня ціна 89 000 євро.
На захід Скарлетт прийшла зі своїм чоловіком — актором і коміком Коліном Джостом, який був у класичному чорному костюмі з білою сорочкою і краваткою-метеликом. Пара позувала, обійнявшись, і демонструвала своє кохання на публіку.