У дуже скромній сукні, але сережках за 89000 євро: Скарлетт Йоганссон відвідала церемонію "Еммі"

Скарлетт Йоганссон / © Associated Press

40-річна Скарлетт Йоганссон вийшла на червону доріжку 77-ї церемонії вручення нагород «Еммі», але обрала дуже скромну сукню від Модного дому Prada.

Вбрання-бюстьє акторки було приталеним, підкреслювало фігуру та виконане у відтінку шампанського — ніжно-жовтому кольорі. Дизайн здавався простим, та насправді сукня повністю прикрашена дрібними складками тканини, через що була фактурною.

Скарлетт Йоганссон / © Associated Press

Як аксесуари до цієї фірмової сукні з шовкового шифону і крепу вона підібрала масивні сережки у формі крапель від бренду De Beers, які мають назву «Талісман» і зроблені з жовтого золота, інкрустованого діамантами.

Сережки Скарлетт Йоганссон

Ці сережки виконані з 18-каратного жовтого золота загальною вагою 20,74 карата, а їхня ціна 89 000 євро.

Скарлетт Йоганссон / © Associated Press

На захід Скарлетт прийшла зі своїм чоловіком — актором і коміком Коліном Джостом, який був у класичному чорному костюмі з білою сорочкою і краваткою-метеликом. Пара позувала, обійнявшись, і демонструвала своє кохання на публіку.

Скарлетт Йоганссон із чоловіком / © Associated Press

Скарлетт Йоганссон із чоловіком / © Associated Press