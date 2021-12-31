У дуже дивному образі: Белла Хадід прогулялася Нью-Йорком

У дуже дивному образі: Белла Хадід прогулялася Нью-Йорком

25-річна американська модель напередодні святкування Нового року потрапила під приціл папараці у Нью-Йорку.

Беллу зафіксували в місті, дорогою в один із закладів, де дівчина потім була сфотографована сидячи за столиком.

Белла Хадід / Getty Images

На прогулянку містом Белла вийшла в канарково-жовтому топі, поєднуючи його з об'ємною курткою та широкими штанами, а також чорними кросівками, шкіряними рукавичками та в'язаною жовтою шапкою, на якій було прикріплено кілька висячок з камінням.

Белла Хадід / Getty Images

Хадід була в сонцезахисних окулярах із жовтими лінзами, а у своєму Instagram показала цей образ в деталях.

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Взагалі Белла часто вибирає для прогулянок дуже дивні образи і тим самим привертає увагу папараці.

Белла Хадід / Getty Images

Белла Хадід / Getty Images

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