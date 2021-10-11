У дуже коротких шортах: Белла Хадід блиснула сідницями на вулицях Нью-Йорка

У дуже коротких шортах: Белла Хадід блиснула сідницями на вулицях Нью-Йорка

25-річна модель Белла Хадід потрапила під приціл папараці в Нью-Йорку.

Сьогодні знаменитість помітили в районі Вест-Віллідж. Схоже Белла зустрічалася там з друзями і на зустріч вона одягла дуже пікантне вбрання.

Вона була в чорній майці, під якою був білий кроптоп і в дуже коротких чорних шортах. Таких коротких, що її сідниці були видні з вельми пікантного ракурсу.

Белла Хадід / Getty Images

На плечі у Белли висіла тканинна сумка-шопер, на обличчі були сонцезахисні окуляри, а волосся зірка зібрала в дві тонкі коси. Поруч з Белою був заскочений якийсь хлопець, але хто це, невідомо.

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