У дуже коротких шортах та на розкішному автомобілі: Алессандру Амбросіо сфотографували після пілатесу

Вона тримає себе у формі та не пропускає тренування.

Бразильська супермодель Алессандра Амбросіо знову стала мішенню для фотографів – 42-річну красуню сфотографували після пілатес у Лос-Анджелесі.

Алессандра Амбросіо / Фото: Getty Images

Знаменитість йшла до своєї розкішної машини марки Bentley, на ній були дуже короткі чорні шорти, оверсайз кофта сірого кольору та кросівки New Balance.

Також свій спортивний лук Алессандра розбавила чорною сумкою-мішком від Chanel, стильними сонцезахисними окулярами, червоним манікюром та декількома дорогоцінними ланцюжками на шиї.

Алессандра Амбросіо / Фото: Getty Images

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