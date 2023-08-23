У дуже коротких шортах та на розкішному автомобілі: Алессандру Амбросіо сфотографували після пілатесу

Вона тримає себе у формі та не пропускає тренування.
Бразильська супермодель Алессандра Амбросіо знову стала мішенню для фотографів – 42-річну красуню сфотографували після пілатес у Лос-Анджелесі.
Знаменитість йшла до своєї розкішної машини марки Bentley, на ній були дуже короткі чорні шорти, оверсайз кофта сірого кольору та кросівки New Balance.
Також свій спортивний лук Алессандра розбавила чорною сумкою-мішком від Chanel, стильними сонцезахисними окулярами, червоним манікюром та декількома дорогоцінними ланцюжками на шиї.
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