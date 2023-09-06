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У дуже короткій спідниці і без обручки: Наталі Портман вийшла у світ після розставання з чоловіком

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
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У дуже короткій спідниці і без обручки: Наталі Портман вийшла у світ після розставання з чоловіком

Наталі Портман / Фото: Getty Images

Сміливим вбранням акторка підкреслила стрункі ноги та продемонструвала гарну бронзову засмагу.

Вже кілька місяців навколо особистого життя акторки Наталі Портман вирує багато пліток і здогадів, оскільки стало відомо, що її чоловік Бенджамін Мільп'є зрадив її з 25-річною активісткою із захисту довкілля на ім'я Камілла Етьєн.

Тепер голлівудська зірка регулярно з'являється на публіці без обручки на пальці.

5 вересня Наталі відвідала конференцію зі сталої стабільності IAA Mobility у Мюнхені.

Наталі Портман / © Getty Images
Наталі Портман / Фото: Getty Images

На публіку вона вийшла в картатому вбранні від бренду Miu Miu: твідовому жакеті та мініспідниці. Також на ній були босоніжки на танкетці, біла футболка з принтом та досить легкий макіяж.

Наталі Портман / © Getty Images
Наталі Портман / Фото: Getty Images

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Дата публікації
Перегляди
63
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