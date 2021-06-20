У дуже короткій спідниці: Кортні Кардашян сходила на концерт до бойфренда

Зірка реаліті сходила на концерт, де грає її коханий.

Корін Кардашян, як відомо, зустрічається з 45-річним барабанщиком панк-рок-групи Blink-182 Тревісом Баркером. Вчора зірка приїхала на секретне шоу NoCap Shows x Machine Gun Kelly у Венеції, Каліфорнія.

42-річна Кардашян з'явилася на публіці в трикотажному червоному светрі в чорну смужку, під який підібрала чорну мініспідницю, яка була дуже короткою і обтискала стегна Кортні.

Кортні Кардашян / Getty Images

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Чорне довге волосся зірка розпустила і зробила собі легкий макіяж, а на обличчі у неї були сонцезахисні окуляри. Кортні мала дуже радісний вигляд. За грою свого бойфренда вона спостерігала серед інших глядачів. Тревіс сидів за барабанною установкою з голим торсом, шанувальники могли роздивитися його значну кількість татуювань.

Тревіс Баркер / Getty Images

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