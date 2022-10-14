У дуже короткій спідниці та кроптопі: Гейлі Бібер помітили після фотосесії з Кайлі Дженнер

Модель та її друзі вже готуються до Гелловіна.
Модель Гейлі Бібер мала стильний та невимушений вигляд, коли виходила зі студії в самому серці Голлівуду. 25-річна дівчина була одягнена у мініспідницю темно-зеленого кольору, білий кроптоп та оверсайз куртку, яку залишила розстебнутою.
Доповнювали образ красуні кросівки New Balance, невелика сумка від Prada та її улюблені сонцезахисні окуляри Balenciaga.
Схоже, що в цьому луку модель ходила на знімання, присвячене Гелловіну, адже в Instagram показала кілька кадрів у костюмі.
Також Гейлі опублікувала знімок своєї подруги Кайлі Дженнер, яка позувала у ванній кімнаті. Зірка реаліті одягнена в чорну сукню, а її шкіра пофарбована в зелений колір.
В такому образі була і Бібер, вони сходили в цих луках поїсти піци. Джастін у цьому ролику був у костюмі будівельника.
@kyliejenner
loves a 3rd wheel♬ original sound — Kylie Jenner
Читайте також:
- У світшоті та зручних штанах: стильну Гейлі Бібер сфотографували з кавою у Лос-Анджелесі
- У жакеті з вирізами на животі та стильних лоферах: Гейлі Бібер сходила на вечірку до відомої подруги
- Поєднала чорне з білим: Гейлі Бібер продемонструвала стильний кежуал-образ
Підписуйтесь також на нашу сторінку в Instagram