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У дуже короткій спідниці та з яскравим макіяжем: Талія Сторм позувала фотографам на прем'єрі фільму

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
Дата публікації
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Час на прочитання
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У дуже короткій спідниці та з яскравим макіяжем: Талія Сторм позувала фотографам на прем'єрі фільму

Талія Сторм / Фото: Getty Images

Дівчина обожнює ефектні появи та сміливе вбрання.

Співачка та акторка Талія Сторм з'явилася серед гостей прем'єрного показу бойовика "Джон Вік 4", де головну роль виконав Кіану Рівз.

Захід минув у Лондоні, а на червону доріжку дівчина вийшла в новому для себе образі — одягла перуку з коротким освітленим волоссям. Також Талія зробила яскравий та щільний макіяж, який мав ефектний вигляд із цим образом.

Вбрання дівчини також виділялося, оскільки вона віддала перевагу дуже короткій шкіряній спідниці та кропнутій куртці-болеро. Речі були виконані у болотно-зеленому відтінку та мали деякі потертості. Також на вбранні були широкі ремені із заклепками. Завершували образ епатажної блондинки топ-бандо, сумка та чоботи на підборах.

Талія Сторм / © Getty Images
Талія Сторм / Фото: Getty Images

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Дата публікації
Перегляди
213
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