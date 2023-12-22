У дуже короткій спідниці зі складками: Тейлор Свіфт сфотографували папараці

Зірку помітили на вулиці, коли вона виходила із закладу та йшла до автомобіля.

Популярна американська співачка Тейлор Свіфт потрапила під приціл папараці у Нью-Йорку, в районі Грінвіч Віллідж. Зірка обожнює мінісукні та спідниці, тому і цього разу була в подібному вбранні.

Тейлор одягла чорну спідницю зі складками, а також капронові колготки. Образ відома співачка доповнила дублянкою від Guest in Residence з білим обробленням, а також взула туфлі на високих підборах від Christian Louboutin.

Волосся вона розпустила, додала в образ сумку-хобо та свою улюблену червону помаду, без якої вже не минається жоден її образ.

Тейлор Свіфт / Фото: Getty Images

Ця її поява на публіці сталася після того, як 13 грудня вона відсвяткувала день народження. Тоді на свято артистка прийшла у гламурній мінісукні з місяцем та зірками від бренду Clio Peppiatt.

Тейлор Свіфт / Фото: Getty Images

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