У дуже короткій спідниці зі складками: Тейлор Свіфт сфотографували папараці

Зірку помітили на вулиці, коли вона виходила із закладу та йшла до автомобіля.
Популярна американська співачка Тейлор Свіфт потрапила під приціл папараці у Нью-Йорку, в районі Грінвіч Віллідж. Зірка обожнює мінісукні та спідниці, тому і цього разу була в подібному вбранні.
Тейлор одягла чорну спідницю зі складками, а також капронові колготки. Образ відома співачка доповнила дублянкою від Guest in Residence з білим обробленням, а також взула туфлі на високих підборах від Christian Louboutin.
Волосся вона розпустила, додала в образ сумку-хобо та свою улюблену червону помаду, без якої вже не минається жоден її образ.
Ця її поява на публіці сталася після того, як 13 грудня вона відсвяткувала день народження. Тоді на свято артистка прийшла у гламурній мінісукні з місяцем та зірками від бренду Clio Peppiatt.
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