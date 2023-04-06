У дуже короткому міні: зірка The Pussycat Dolls Ешлі Робертс продефілювала Лос-Анджелесом

Незвичайності вбранню додає те, що раніше це була чоловіча сорочка.

41-річна радіоведуча та співачка Ешлі Робертс, яка прославилася завдяки багаторічній участі у бурлеск-гурті The Pussycat Dolls, — справжня стритстайл-зірка. Дівчину практично щодня фотографують після її ранкових ефірів на радіо, коли вона залишає студію в центрі Лондона та йде до машини.

Однак зараз Ешлі та її колега Аманда Голден проводять час у Лос-Анджелесі. Зірку помітили фотографи, коли вона дефілювала вулицею на високих підборах. Цього разу Робертс була одягнена не менше еффектно, ніж у Лондоні.

На Ешлі був комплект від бренду TANAKA VINTAGE, що спеціалізується на вінтажному одязі, який перероблює. Зокрема на Робертс був образ зроблений із вінтажної сорочки лимонного кольору від бренду Saint Laurent – укороченої сорочки та мініспідниці з білою гумкою на талії.

Ешлі Робертс / Фото: Getty Images

Лук вона доповнила білими туфлями-човниками, улюбленою сумкою від бренду Balenciaga та стильними чорними сонцезахисними окулярами.

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