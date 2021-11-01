У дуже осінньому вбранні: Аманду Голден сфотографували у Лондоні

50-річна теле- та радіоведуча продемонструвала гарний образ.

Британська зірка Аманда Голден потрапила під приціл лондонських папараці, коли покидала студію Global Radio, де веде ранкове радіошоу. Вона була одягнена в дуже осійнній образ, адже поєднала пончо кольору кемел та чоботи на підборах такого ж відтінку, зі шкіряними легенсами, шоколадною кофтою та шовковою сорочкою.

Усі речі у вбранні Аманди були підібрані в одній гамі. Навіть сумка, яку знаменитість несла в руці, хустка на шиї та манікюр, відповідала її луку. Завершальним штрихом образу стали сонцезахисні окуляри та легке укладання.

Аманда Голден / Getty Images

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