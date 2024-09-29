У дуже широких штанях і з чихуахуа на руках: стильна Демі Мур на івенті у Лондоні

61-річна акторка майже нерозлучна зі своїм собакою, якого часто бере з собою на заходи.

Демі Мур відвідала BFI Presents у Лондоні, де обговорили сатиричний горор-трилер режисерки Коралі Фаржи "Субстанція", у якому вона зіграла головну роль.

На івент вона прийшла не сама, а разом зі своїм домашнім улюбленцем – чихуахуа на прізвисько Пілаф, якого тримала на руках.

Акторка постала у комфортному стильному луку. На Мур була світла шовкова сорочка, темно-синій жакет і дуже широкі штани верблюжого кольору з накладними кишенями, блискавками і чорним шкіряним поясом. Взута вона була у цікаве взуття, виконане із білого, червоного та зеленого бісеру.

Демі Мур / Фото: Getty Images

Зірка розпустила волосся, зробила ніжний макіяж і завершила аутфіт оптичними окулярами.

Нагадаємо, Демі Мур одягла на галавечір чорну оксамитову сукню від бренду Schiaparelli.

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