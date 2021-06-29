У дуже скромній сукні: зірка серіалу "Гра престолів" Мейсі Вільямс вийшла у світ з бойфрендом

У дуже скромній сукні: зірка серіалу "Гра престолів" Мейсі Вільямс вийшла у світ з бойфрендом

Акторка виділялася на тлі інших зіркових гостей досить скромним вбранням.

У минулі вихідні в англійському містечку Егам відбулися змагання Королівського кубка з кінного поло. Ювелірний Дім Cartier виступив партнером заходу, тому на змаганнях з'явилося багато знаменитостей-амбасадорів цього бренду.

Однією з гостей стала зірка серіалу "Гра престолів" Мейсі Вільямс, яка прийшла на змагання зі своїм бойфрендом Рубеном Селбі, який є одним з партнерів модельної агенції Contact Agency.

Для заходу Мейсі вибрала лаконічну шовкову мінісукню від бренду Bite Studios з глибоким декольте, яку доповнила чорною невеликою сумкою-хобо і чорними босоніжками. На обличчі вона зробила макіяж з чорними стрілками і нанесла на губи нюдовую помаду. З прикрас акторка обрала кілька золотих браслетів і сережок.

Мейсі Вільямс / Getty Images

Бойфренд Мейсі Рубен Селбі одягнув для вечірки зелений вельветовий костюм, який доповнив білим жабо.

Мейсі Вільямс / Getty Images

До речі, розкішні густі брови у Мейсі вибілені, тому що дівчина знімається в новому біографічному мінісеріалі Pistols ("Пістолети"). У серіалі буде розказана історія про групу Sex Pistols і зростанні їхньої популярності. Мейсі ж виконає роль Памели Рук — англійської епатажної моделі і акторки, відомої своєю роботою з Вів'єн Вествуд і бутиком Sex в районі Кінгз-роуд у Лондоні. В середині 1970-х років вона відвідувала багато виступів Sex Pistols.

Також в серіалі знімуться Тобі Уоллес, Енсон Бун, Луїс Патрідж і Емма Епплтон. Деяких з цих акторів нещодавно заскочили на зніманнях в Лондоні. Режисером цієї мініісторії виступить британець Денні Бойл, який отримав всесвітню популярність після виходу його фільму "На голці".

Луї Партрідж і Емма Епплтон на зніманнях біографічного серіалу Денні Бойла про гурт Sex Pistols / Getty Images

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