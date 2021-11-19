У дуже скромному образі: 60-річна Джуліанна Мур прийшла на вечірку

У дуже скромному образі: 60-річна Джуліанна Мур прийшла на вечірку

Знаменитість продемонструвала, з чим поєднувати блейзер.

У Нью-Йорку відбулася вечірка The Present Moment у розкішному універмазі Bergdorf Goodman, розташованому на П'ятій авеню в центрі Мангеттена. Захід був організований з нагоди відкриття нових святкових вітрин в універмазі, а відвідала його оскароносна акторка Джуліанна Мур.

Для вечірки Джуліанна одягла скромне вбрання у темних тонах, у якому поєднала довгий сірий смугастий блейзер, чорні штани та блузу. Також на акторці були золоті прикраси та туфлі на низькому ходу.

Джуліанна Мур / Getty Images

Нагадаємо, що зараз Джуліанна мешкає у Нью-Йорку у зв'язку зі зніманнями фільму Sharper, де зіграє шахрайку. Вже кілька разів зірку ловили під час роботи над цим фільмом папараці.

Джуліанна Мур / Getty Images

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