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У дуже теплій кофті та мінішортах: модель Гейлі Бібер у незвичайному образі під прицілом фотографів

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
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У дуже теплій кофті та мінішортах: модель Гейлі Бібер у незвичайному образі під прицілом фотографів

Гейлі Бібер / Фото: Getty Images

Іноді вбрання зірок відверто дивують, як, наприклад, цей лук Гейлі.

Відома модель та дружина Джастіна Бібера потрапила під приціл фотографів у Лос-Анджелесі, коли прямувала на обід зі своєю подругою. Однак для виходу дівчина обрала вкрай незвичайний образ, поєднавши дуже теплу кофту з блискавкою, мінішортами і кросівками.

Гейлі Бібер / © Getty Images
Гейлі Бібер / Фото: Getty Images

Також у цей образ Гейлі додала шкарпетки, кепку та сонцезахисні окуляри. У руці модель тримала бежеву сумку-хобо.

Нагадаємо, що минулого тижня разом зі своїм чоловіком вона провела кілька днів у Нью-Йорку. Зіркову пару кілька разів фотографували, коли вони виходили на прогулянку, купити каву або прямували на вечерю. Під час одного з таких виходів на моделі був total look від бренду Saint Laurent.

Гейлі Бібер / © Getty Images
Гейлі Бібер / Фото: Getty Images

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Дата публікації
Перегляди
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