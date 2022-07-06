У дуже тісних лосинах і з 9-річною дочкою: Кім Кардашян на модному шоу у Парижі

У дуже тісних лосинах і з 9-річною дочкою: Кім Кардашян на модному шоу у Парижі

Схоже, що Кім Кардашян підростає найкраща подруга і світська левиця, адже на нове модне шоу бренду Balenciaga в Парижі зірка прибула з 9-річною дочкою Норт.

Знаменитість та її старшу доньку сфотографували на вулицях модної столиці двічі. У першому образі вона поєднала купальник зі шнурівками та оголеною спиною з лосинами. Цікаво, що спереду на купальнику було зображення вигаданого гурту Speed Hunters, а на дупі розклад їхнього нібито туру. Образ Кім доповнила сонцезахисними окулярами та сумкою зі штучного хутра.

Кім Кардашян / Фото: Getty Images

Норт же одягла все оверсайз і доповнила образ взуттям із колаборації Crocs та Balenciaga. Волосся дівчинки було заплетено в коси.

Кім Кардашян та Норт / Фото: Getty Images

Другий лук мами та доньки також зазнімкували на вулиці, коли вони йшли до своєї машини. Кім була одягнена в тісні неонові лосини і футболку з камуфляжним прнтом. Доповненням ансамблю стали сонцезахисні окуляри, перука з довгим волоссям та срібляста сумка зі стразами.

Норт цього разу з'явилася у синій куртці, чорних штанях та з маленькою сумкою. Всі речі на них, звичайно, були від Balenciaga. Також варто додати, що дівчинка явно любить увагу, як і її знаменита мама і зовсім не проти знімків папараці.

Кім Кардашян та Норт / Фото: Getty Images

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