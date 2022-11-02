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В дуже тісних лосинах та червоних окулярах: Кім Кардашян сфотографували у Нью-Йорку

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В дуже тісних лосинах та червоних окулярах: Кім Кардашян сфотографували у Нью-Йорку

Кім Кардашян / Фото: Getty Images

Своїм смакам вона не зраджує і продовжує носити речі від бренду Баленсіага, з яким товаришує та співпрацює.

Останнім часом зірка реаліті доволі часто з'являється в Нью-Йорку. Днями Кім помітили дорогою до дорогого ресторану, куди вона ходила на вечерю з подругою, також папараці вдалося зробити кілька фото, коли вона йшла на зустріч.

На 42-річній жінці були дуже тісні чорні лосини-черевики та вкорочений бомбер із написами на рукавах. Лук Кім доповнила червоними величезними окулярами, макіяжем та сумкою зі штучного хутра. Весь образ зірки був від Баленсіага, своє освітлене волосся вона просто розпустила.

На голову зірка одягла каптур куртки, намагаючись трохи сховати обличчя від фотографів.

Кім Кардашян / © Getty Images
Кім Кардашян / Фото: Getty Images

Бренд продовжує співпрацювати з Кардашян навіть після того, як розірвав контракт з її колишнім чоловіком Каньє Вестом через антисемітський скандал. Нагадаємо, що після неналежних висловлювань з репером також відмовилися працювати Адідас і Вог, а низка знаменитостей виступила із засудженням дій Веста. Згідно із західними ЗМІ, Кім із чоловіком більше не спілкується.

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Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
867
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