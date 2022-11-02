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У дуже тісному топі і в мішкуватих штанах: ефектна Джулія Фокс прогулялася Брукліном

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У дуже тісному топі і в мішкуватих штанах: ефектна Джулія Фокс прогулялася Брукліном

Джулія Фокс / Фото: Getty Images

Модель та акторка дуже впевнена у собі і не боїться демонструвати тіло. У цьому образі вона мала дуже стильний вигляд.

Джулія Фокс продовжує підкорювати вулиці Нью-Йорка і після геловінської вечірки, де вона з'явилася з маленьким сином, приїхала в Бруклін, щоб знятися в новій фотосесії.

На епатажній дівчині був дуже тісний мікротоп у її улюбленому стилі та зі шлейкою. Також вона одягла мішкуваті джинси з кишенями та накинула на одне плече куртку.

Речі дівчини були виконані зі шкіри, мали забарвлення у вигляді потертостей. Образ доповнювали невелика сумка та білизна від Calvin Klein, що виглядала з-під одягу. Волосся Фокс було укладено гелем, який створював "мокрий" ефект, а на обличчі у неї був артмакіяж очей та висвітлені брови.

Джулія Фокс / © Getty Images
Джулія Фокс / Фото: Getty Images

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