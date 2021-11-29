У двобортному костюмі та з чорними смокі-айс: новий образ актриси Мер'єм Узерлі

Знімання вийшло дуже ефектним.
Німецько-турецька акторка Мер'єм Узерлі, яка прославилася на весь світ роллю Гюррем-Султан у серіалі "Величне століття", знову поділилася зі своїми шанувальниками кадрами з нової фотосесії. Зірка позувала у студії у чорному блискучому костюмі від німецького дизайнера Марселя Остертага.
Вбрання складалося з штанів-кльош і двобортного блейзера з великими білими ґудзиками. Образ Мерьєм доповнили лаконічна зачіска з витягнутими рукавами та чорні смокі-айс.
Нагадаємо, що раніше вона показувала кадри з іншого знімання, яке проводилося у палаці Фрідріхсфеєльде. Тоді на Узерлі була сукня від бренду Maison Novague коралового кольору з колекції весна-літо 2022, яку влна поєднала з бежевими туфлями у стилі Мері Джейн.
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